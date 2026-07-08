Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Invasion der Killer-Käfer

seven-networkStaffel 1Folge 6vom 08.07.2026
Invasion der Killer-Käfer

Invasion der Killer-KäferJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 6: Invasion der Killer-Käfer

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Michigan deckt eine Hundestaffel ein Verbrechen auf. Am Detroit Metro Airport wird blutbeflecktes Gepäck gefunden, und ein Paket in Kohlepapier erregt die Aufmerksamkeit der Officers.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen