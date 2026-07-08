Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Betrunken in Kanada
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In New York hat ein Reisender etwas Fragwürdiges auf seinem Rücken. In der Poststelle kommt Schmuggelware an, und in Detroit werden eine Mutter und ihr Sohn der Geldwäsche bezichtigt.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)