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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Mexikanische Delikatessen

seven-networkStaffel 1Folge 8vom 08.07.2026
Mexikanische Delikatessen

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 8: Mexikanische Delikatessen

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am JFK Airport gibt es erneut einen Vorfall mit Schmuggelware - doch diesmal intern: Es werden Nahrungsmittellieferanten verdächtigt. Am Peace Arch Flughafen in Washington gelangen zwei Deutsche in Schwierigkeiten.

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