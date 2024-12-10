Verdächtiges GummigranulatJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 2: Verdächtiges Gummigranulat
43 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Die Grenzpolizei nimmt vermehrt illegale Einwanderer ins Visier, die unbemerkt von Mexiko in die USA gelangen wollen. Bei einer Kontrolle stoßen die Polizisten auf drei Fahrzeuge mit Asylsuchenden, die nicht in das Land einreisen dürfen. Doch auch der Drogenschmuggel bleibt eine Herausforderung für die Beamten.
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited