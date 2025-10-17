Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 17.10.2025
43 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko versammeln sich täglich viele Asylsuchende. Darunter auch eine Familie aus Honduras: Sie hat Angst um ihre Existenz, weil sie von der MS-13-Gang bedroht wird. Außerdem werden die Beamten bei der Durchsuchung eines Lkws fündig ...

