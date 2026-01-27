Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Zugedröhnt an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 03.02.2026
Zugedröhnt an der Grenze

Zugedröhnt an der GrenzeJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 1: Zugedröhnt an der Grenze

45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Eine 39-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter werden festgenommen, nachdem die Drogenspürhunde auf ihr Auto anschlagen. Im Inneren des Wagens finden die Beamten Pillen und Spuren von Crystal Meth. Am Grenzübergang in Progreso wird ein Mann befragt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. In einem Truck, der Matratzen geladen hat, wird Marihuana im Wert von mehreren Millionen Dollar gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 4 Staffeln und Folgen