Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 1: Zugedröhnt an der Grenze
45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Eine 39-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter werden festgenommen, nachdem die Drogenspürhunde auf ihr Auto anschlagen. Im Inneren des Wagens finden die Beamten Pillen und Spuren von Crystal Meth. Am Grenzübergang in Progreso wird ein Mann befragt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. In einem Truck, der Matratzen geladen hat, wird Marihuana im Wert von mehreren Millionen Dollar gefunden.
