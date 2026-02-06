Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 11: Zaubertricks
44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Die Beamten am Grenzübergang in Brownsville halten Ausschau nach einem Pkw, der mit Bargeld für ein Kartell in Mexiko beladen sein soll. Als sich das gesuchte Fahrzeug der Kontrolle nähert, ist höchste Konzentration gefragt. In Laredo wird ein Bus untersucht, der auf dem Weg nach San Antonio ist. Im Fahrgestell des Wagens stoßen die Kontrolleure auf 28 Kilogramm Kokain.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited