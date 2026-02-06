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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Zaubertricks

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 11vom 06.02.2026
Zaubertricks

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 11: Zaubertricks

44 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Die Beamten am Grenzübergang in Brownsville halten Ausschau nach einem Pkw, der mit Bargeld für ein Kartell in Mexiko beladen sein soll. Als sich das gesuchte Fahrzeug der Kontrolle nähert, ist höchste Konzentration gefragt. In Laredo wird ein Bus untersucht, der auf dem Weg nach San Antonio ist. Im Fahrgestell des Wagens stoßen die Kontrolleure auf 28 Kilogramm Kokain.

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