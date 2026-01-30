Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

ProSieben MAXX Staffel 5 Folge 12 vom 06.02.2026
Folge vom 06.02.2026

Bei der Routinekontrolle eines Lkw am Grenzübergang in Pharr fällt den Beamten eine Anomalie auf. Sie inspizieren das Fahrzeug genauer und finden Kokain in einem der Reifen. In Progreso wird eine junge Frau festgehalten, gegen die ein Haftbefehl wegen Drogenschmuggels vorliegt. Und: In Laredo wird ein voll bepackter Anhänger untersucht. Im Inneren einer Kaffeemaschine stoßen die Kontrolleure auf eine Waffe.

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
