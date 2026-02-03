Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Reisende im Hirschfell

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 03.02.2026
Reisende im Hirschfell

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 2: Reisende im Hirschfell

45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Ein Truck, der zum ersten Mal die Grenze überquert, erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Untersuchung stoßen diese auf mehr als 80 Kilogramm Kokain. An der Juarez Lincoln Bridge wird ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Mordes vorliegt. In Progreso wird eine Frau kontrolliert, die Pillen in die USA schmuggeln will.

