Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 2: Reisende im Hirschfell
45 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Ein Truck, der zum ersten Mal die Grenze überquert, erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Untersuchung stoßen diese auf mehr als 80 Kilogramm Kokain. An der Juarez Lincoln Bridge wird ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Mordes vorliegt. In Progreso wird eine Frau kontrolliert, die Pillen in die USA schmuggeln will.
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
12
Copyrights:© Bossanova Limited