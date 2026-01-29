Dienstende mit PaukenschlagJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 7: Dienstende mit Paukenschlag
45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Hidalgo werden alle Busse routinemäßig mit einem Röntgengerät untersucht. Ein Fahrzeug löst Alarm aus und wird genauer kontrolliert. In den Sitzen stoßen die Beamten auf 130 Pakete voller Kokain. In Progreso wird eine Frau festgenommen, gegen die seit 2014 ein Haftbefehl vorliegt. Und: Auf einer Brücke explodiert ein Auto.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited