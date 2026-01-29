Die SchmugglerschwesternJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 8: Die Schmugglerschwestern
43 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Laredo halten die Beamten verstärkt Ausschau nach Fentanyl. Die tödliche Droge wird von den Kartellen immer mehr in die USA geschmuggelt. Aufgrund eines Hinweises wird ein Pkw untersucht, dessen Rücksitze eine Anomalie aufweisen. In Hidalgo wird eine Frau festgehalten, die mit ihrem Sohn mit gefälschten Papieren in die USA einreisen will.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited