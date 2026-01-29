Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Die Schmugglerschwestern

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 05.02.2026
Die Schmugglerschwestern

Die SchmugglerschwesternJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 8: Die Schmugglerschwestern

43 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Am Grenzübergang in Laredo halten die Beamten verstärkt Ausschau nach Fentanyl. Die tödliche Droge wird von den Kartellen immer mehr in die USA geschmuggelt. Aufgrund eines Hinweises wird ein Pkw untersucht, dessen Rücksitze eine Anomalie aufweisen. In Hidalgo wird eine Frau festgehalten, die mit ihrem Sohn mit gefälschten Papieren in die USA einreisen will.

