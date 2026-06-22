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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Eine göttliche Prüfung

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 11vom 22.06.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 11: Eine göttliche Prüfung

42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

In San Ysidro entdecken die Grenzbeamten Methamphetamin im Wert von über 220.000 Dollar, versteckt in einem Ersatzreifen. In Progreso wird ein Mann mit einem Haftbefehl festgenommen, während in Eagle Pass Beamte Munition in einem Fahrzeug finden. Eine Frau versucht, verschreibungspflichtige Medikamente über das erlaubte Limit zu schmuggeln, und in Laredo gerät ein Reisender mit einer nicht angemeldeten Waffe in Schwierigkeiten.

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