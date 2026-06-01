Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 3: Diamantenfieber
42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die Grenzbeamten stoßen an der texanisch-mexikanischen Grenze auf einen Pick-up mit verdächtigem Kraftstofftank - und entdecken darin Crystal Meth im Wert von einer halben Million Dollar. Ein Mann wird mit nicht deklarierten Diamanten erwischt, die möglicherweise der Geldwäsche dienen, und zwei Geschwister versuchen, verschreibungspflichtige Medikamente zu schmuggeln.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung, Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited