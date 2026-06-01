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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Diamantenfieber

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 3vom 18.06.2026
Diamantenfieber

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 3: Diamantenfieber

42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Die Grenzbeamten stoßen an der texanisch-mexikanischen Grenze auf einen Pick-up mit verdächtigem Kraftstofftank - und entdecken darin Crystal Meth im Wert von einer halben Million Dollar. Ein Mann wird mit nicht deklarierten Diamanten erwischt, die möglicherweise der Geldwäsche dienen, und zwei Geschwister versuchen, verschreibungspflichtige Medikamente zu schmuggeln.

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