Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 7: Potenz zum Sparpreis
42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
An der Grenze zwischen den USA und Mexiko stoßen die Beamten auf außergewöhnliche Verstecke und dreiste Versuche, illegale Waren über die Grenze zu bringen. Ein Bus wird durchleuchtet und gibt ein unglaubliches Geheimnis preis, während ein nervöser Reisender mit verdächtigen Medikamenten erwischt wird. Die Spürhunde schlagen an und führen zu überraschenden Funden.
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Bossanova Limited