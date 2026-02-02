Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 12

Staffel 2 Folge 2 vom 02.02.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 12

Folge 2: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 12

43 Min. Ab 12

Entlang der texanisch-mexikanischen Grenze stehen die US-Grenzbeamten täglich vor enormen Herausforderungen. An einem der meistfrequentierten Übergänge führt ein verdächtiges Röntgenbild zu einem riskanten Einsatz, bei dem Drogen raffiniert versteckt sind. Währenddessen gelingt ein spektakulärer Schlag gegen den Drogenschmuggel, und an einer weiteren Grenzbrücke spitzt sich die Lage zu, als Migranten versuchen, die Absperrungen zu überwinden.

