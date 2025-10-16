Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boruto

Für Kagura

ProSieben MAXXFolge vom 16.10.2025
Für Kagura

Für KaguraJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 16.10.2025: Für Kagura

24 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Bei dem Angriff der Funatos wurde das Lebensmittellager des Dorfes zerstört. Team 5 bietet an, im Wald nach Nahrung zu suchen und gleichzeitig Ausschau nach dem Feind zu halten. Araumi, der Anführer der Piraten, ist erzürnt über den Tod seines Sohnes Tenma und entzieht Isari das Kommando.

Alle verfügbaren Folgen