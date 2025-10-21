Boruto
Folge vom 21.10.2025: Das Blut der Funatos
24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Als Ikada erfährt, dass seine Schwester Seiren schwer verletzt ist, kehrt er nach Hause zurück, um an ihrer Seite zu sein. Sein Vater erwartet nun von ihm, dass er sich den Funatos im Kampf anschließt. Auch Funamushis Sohn Kobuna redet auf Ikada ein, doch er hadert noch mit seinen Gefühlen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Panini UK Ltd.
Enthält Produktplatzierungen