Boruto

Der Entschluss der beiden

ProSieben MAXXFolge vom 22.10.2025
Der Entschluss der beiden

Der Entschluss der beidenJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 22.10.2025: Der Entschluss der beiden

24 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Die Shinobi erfahren, dass Ikada nun die Armee der Funatos anführt. Boruto macht sich schwere Vorwürfe, weil er denkt, dass er dafür verantwortlich ist. Isari wendet sich währenddessen an den Mizukage und will Frieden mit Kirigakure schließen - doch noch während die beiden miteinander verhandeln, erklärt Araumi den Krieg.

