Sasuke Retsuden - InfiltrationJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 03.07.2026: Sasuke Retsuden - Infiltration
23 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Naruto leidet unter einer seltenen Krankheit. Seine Freunde finden heraus, dass sich Informationen über ein Heilmittel im Land Redaku befinden sollen. Deshalb begibt sich Sasuke auf den Weg dorthin und lässt sich in einem Arbeitslager als Häftling einschleusen ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.