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Boruto

Sasuke Retsuden - Infiltration

ProSieben MAXXFolge vom 03.07.2026
Sasuke Retsuden - Infiltration

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Boruto

Folge vom 03.07.2026: Sasuke Retsuden - Infiltration

23 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Naruto leidet unter einer seltenen Krankheit. Seine Freunde finden heraus, dass sich Informationen über ein Heilmittel im Land Redaku befinden sollen. Deshalb begibt sich Sasuke auf den Weg dorthin und lässt sich in einem Arbeitslager als Häftling einschleusen ...

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