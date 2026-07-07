Sasuke Retsuden - Das Geheimnis des KellersJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 07.07.2026: Sasuke Retsuden - Das Geheimnis des Kellers
23 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Sasuke und Sakura schmieden einen Plan, um den privaten Keller von Zansurus Zimmer zu untersuchen. Darin hoffen sie, Hinweise auf die Extrempartikel zu finden. Sie wollen den Besuch des Boten des Premierministers nutzen, um sich heimlich in den streng bewachten Raum zu schmuggeln.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.