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Boruto

Der Familienausflug

ProSieben MAXXFolge vom 01.06.2026
Der Familienausflug

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Boruto

Folge vom 01.06.2026: Der Familienausflug

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Naruto macht mit seiner Familie und Kawaki einen Ausflug zu den heißen Quellen. Die fünf genießen es, gemeinsam Tischtennis zu spielen und Zeit miteinander zu verbringen. Boruto und Kawaki nehmen außerdem an einem Wettbewerb teil, der von der Herberge veranstaltet wird.

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