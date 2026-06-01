Boruto
Folge vom 01.06.2026: Der Familienausflug
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Naruto macht mit seiner Familie und Kawaki einen Ausflug zu den heißen Quellen. Die fünf genießen es, gemeinsam Tischtennis zu spielen und Zeit miteinander zu verbringen. Boruto und Kawaki nehmen außerdem an einem Wettbewerb teil, der von der Herberge veranstaltet wird.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.