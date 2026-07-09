Boruto
Folge vom 09.07.2026: Sasuke Retsuden - Der Ring
23 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Zansuru hat es ebenfalls auf die Extrempartikel abgesehen. Um diese in seinen Besitz zu bringen, hetzt er seine Dinosaurier-Armee auf die Insassen im Arbeitslager und enthüllt Jiji als seinen Komplizen. Sasuke versucht derweil, Sakura in den Trümmern des Arbeitslagers ausfindig zu machen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.