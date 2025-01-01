Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 2Folge 7
Folge 7: Kein Wort geschwärzt

57 Min.Ab 12

Tom Kane erhält eine niederschmetternde Diagnose: Bei ihm wurde Demenz diagnostiziert. Der Bürgermeister von Chicago will trotz der Krankheit im Amt bleiben und verheimlicht es deshalb vor seiner Frau Meredith und seinem politischen Freund Ben Zajac. Seine Tochter Emma bemerkt allerdings die Veränderungen an ihrem Vater.

