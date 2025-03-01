Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 23
Folge 23: Ente gut, alles gut

41 Min.Ab 12

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

