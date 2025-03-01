Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boston Legal

Feindliche Übernahme

20th CenturyStaffel 5Folge 12
Feindliche Übernahme

Boston Legal

Folge 12: Feindliche Übernahme

42 Min.Ab 6

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

