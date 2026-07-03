Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Andreas GoldbergerJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 03.07.2026: Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Andreas Goldberger
56 Min.Folge vom 03.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 21. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Jasmin Eder und Andreas Goldberger.
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