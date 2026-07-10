Box oder Strafraum: Hans Bürger und Michael LiendlJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 10.07.2026: Box oder Strafraum: Hans Bürger und Michael Liendl
56 Min.Folge vom 10.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 26. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Hans Bürger und Michael Liendl.
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