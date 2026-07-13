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Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Daniel Kulovits

ORF SPORT +Folge vom 13.07.2026
Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Daniel Kulovits

Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Daniel KulovitsJetzt kostenlos streamen

Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Folge vom 13.07.2026: Box oder Strafraum: Jasmin Eder und Daniel Kulovits

50 Min.Folge vom 13.07.2026

Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 27. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Jasmin Eder und Daniel Kulovits.

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