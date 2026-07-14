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Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert Prohaska

ORF SPORT +Folge vom 14.07.2026
Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert Prohaska

Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert ProhaskaJetzt kostenlos streamen

Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Folge vom 14.07.2026: Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert Prohaska

51 Min.Folge vom 14.07.2026

Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 27. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Lisa Makas und Herbert Prohaska.

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