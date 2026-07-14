Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert ProhaskaJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 14.07.2026: Box oder Strafraum: Lisa Makas und Herbert Prohaska
51 Min.Folge vom 14.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 27. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Lisa Makas und Herbert Prohaska.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF SPORT +