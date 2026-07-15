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Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas Steiner

ORF SPORT +Folge vom 15.07.2026
Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas Steiner

Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas SteinerJetzt kostenlos streamen

Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Folge vom 15.07.2026: Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas Steiner

56 Min.Folge vom 15.07.2026

Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 29. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Helge Payer und Thomas Steiner.

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