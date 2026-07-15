Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas SteinerJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 15.07.2026: Box oder Strafraum: Helge Payer und Thomas Steiner
56 Min.Folge vom 15.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 29. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Helge Payer und Thomas Steiner.
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