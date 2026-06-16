Box oder Strafraum: Josh und Michael LiendlJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 16.06.2026: Box oder Strafraum: Josh und Michael Liendl
55 Min.Folge vom 16.06.2026
Für Fußball-Fans besteht immer Redebedarf. In ORF-Fußball-Podcast "Box oder Strafraum" beleuchtet Thomas Seidl - selbst jahrelang Stadionsprecher von Sturm Graz - gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten das aktuelle heimische Fußball-Geschehen.
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