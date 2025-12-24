Diese Freundschaft geht durch den Magen: Basti und Özcan unterwegs auf dem LandJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 5: Diese Freundschaft geht durch den Magen: Basti und Özcan unterwegs auf dem Land
47 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Für Basti und Özcan geht es in die Türkei aufs Land. Hier warten ein paar Überraschungen auf sie, die es wirklich in sich haben. Im Studio begrüßen sie Chris Tall und die Blue Man Group Man. Eins ist sicher: Es wird bunt und ganz schön scharf!
