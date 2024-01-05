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Braunauer Radsporttage 2024

Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels

ORF SPORT +Staffel 1Folge 5vom 26.04.2026
Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels

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Braunauer Radsporttage 2024

Folge 5: Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels

128 Min.Folge vom 26.04.2026

Mit Start und Ziel im Welser Stadtteil Neustadt führt das Kirschblütenrennen durch das oberösterreichische Hügelland und das malerische Obst-Hügel-Land. Seit 1961 hat es sich von einer regionalen Initiative zu einem renommierten Klassiker im europäischen Radsport entwickelt.

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