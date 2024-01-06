Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Braunauer Radsporttage 2024
Folge 6: Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels (in voller Länge)
163 Min.Folge vom 26.04.2026
Mit Start und Ziel im Welser Stadtteil Neustadt führt das Kirschblütenrennen durch das oberösterreichische Hügelland und das malerische Obst-Hügel-Land. Seit 1961 hat es sich von einer regionalen Initiative zu einem renommierten Klassiker im europäischen Radsport entwickelt. Sendungshinweis: "Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels" am 26.04.26 um 10:30 Uhr auf ORF Sport + und im Stream
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