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Braunauer Radsporttage 2024

Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels (in voller Länge)

ORF SPORT +Staffel 1Folge 6vom 26.04.2026
Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels (in voller Länge)

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Folge 6: Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels (in voller Länge)

163 Min.Folge vom 26.04.2026

Mit Start und Ziel im Welser Stadtteil Neustadt führt das Kirschblütenrennen durch das oberösterreichische Hügelland und das malerische Obst-Hügel-Land. Seit 1961 hat es sich von einer regionalen Initiative zu einem renommierten Klassiker im europäischen Radsport entwickelt. Sendungshinweis: "Rad Bundesliga: Kirschblütenrennen 2026 aus Wels" am 26.04.26 um 10:30 Uhr auf ORF Sport + und im Stream

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