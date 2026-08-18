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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Medienwandel zwischen KI & Krise

PULS 4Staffel 1Folge 26vom 18.08.2026
Medienwandel zwischen KI & Krise

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Folge 26: Medienwandel zwischen KI & Krise

28 Min.Folge vom 18.08.2026

Alexander Wrabetz spricht im Sommergespräch über seine Aufgabe als KI-Verantwortlicher der Stadt Wien und die Veränderungen im ORF. Die vielen Skandale im ORF sind auch Thema im Gespräch mit Journalistin & Medienberaterin Brigitte Handlos.

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