Medienwandel zwischen KI & KriseJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 26: Medienwandel zwischen KI & Krise
28 Min.Folge vom 18.08.2026
Alexander Wrabetz spricht im Sommergespräch über seine Aufgabe als KI-Verantwortlicher der Stadt Wien und die Veränderungen im ORF. Die vielen Skandale im ORF sind auch Thema im Gespräch mit Journalistin & Medienberaterin Brigitte Handlos.
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4