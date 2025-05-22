Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brennpunkt Kriminal

Brennpunkt Kriminal: Hinter Gittern

ORF1Staffel 1Folge 3vom 22.05.2025
Brennpunkt Kriminal: Hinter Gittern

Brennpunkt Kriminal: Hinter Gittern

Brennpunkt Kriminal

Folge 3: Brennpunkt Kriminal: Hinter Gittern

45 Min.Folge vom 22.05.2025

In den Hafträumen einer Justizanstalt, hinter unüberwindbaren Mauern und Zäunen sitzen Betrüger, Diebe und andere Kriminelle ihre Strafe ab. Viele monatelang, manche jahrelang. So schützt man die Allgemeinheit vor ihnen und versucht, sie wieder auf die richtige Bahn zu bringen. "Brennpunkt Kriminal" blickt hinter die Kulissen einer österreichischen Justizanstalt und erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven vom Leben hinter Gittern. Denn da, wo verurteilte Täter ihre Strafe absitzen, machen andere ihren täglichen Job. Die Reportage liefert packende Einblicke und überraschende Einsichten eines jungen Haftinsassen, eines Justizwachebeamten und einer Gefängnispsychologin in den Alltag der Parallelwelt Gefängnis. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/

