Britt - Der Talk

Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 14.11.2022
Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?

44 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12

Gibt es das richtige Alter, um Mutter zu werden? Heute treffen die Skateboard-fahrende Mama Joanna, die mit 43 Jahren mit ihren vier Kindern über den Bordstein düst, auf Julia, die der Meinung ist, dass man als junge Mama entspannter in der Erziehung ist. Was sagt Maria aus eigener Erfahrung dazu, deren Eltern nicht mehr die jüngsten waren? Und reagiert das Umfeld auf ältere Mütter heute noch mit Fragen wie: "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?"

