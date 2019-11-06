Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 12vom 06.11.2019
Ossibraut oder Wessiperle - Wer vernascht die meisten Kerle?

Folge 12: Ossibraut oder Wessiperle - Wer vernascht die meisten Kerle?

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Seit der Wende gibt es einen scheinbar nicht enden wollenden Streit zwischen Ost und West. Wer ist besser, klüger, schöner? Bei Britt soll die Frage geklärt werden, wer die besseren Liebhaber hat. Janine, eine attraktive junge Frau aus dem Osten, hält "ihre" Männer für die besseren Lover. Jessica aus dem Westen findet Ossis hingegen einfach nur langweilig und faul. Wer schneidet im ultimativen Ost-West-Duell besser ab? Rechte: Sat.1

