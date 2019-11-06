Staffel 10Folge 15vom 06.11.2019
Britt
Folge 15: Explosionsgefahr: Warum zerstörst du mein Leben?
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Die 16-jährige Roshanda macht ihrer Mutter Yvonne schwere Vorwürfe. Sie soll durch die Unfähigkeit ihrer Mutter, sich um ihre Kinder zu kümmern, einfach ins Heim abgeschoben worden sein. Als Yvonne unter Tränen die Bühne betritt, nimmt ihre Tochter keine Rücksicht und wettert weiter. Sie fordert von ihrer Mutter, sich endlich pflichtgemäß ihren Kindern zu widmen. Doch Yvonne weist jede Schuld von sich. Wird Roshanda den Kontakt zu ihrer Mutter nun endgültig abbrechen? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1