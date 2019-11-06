Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 19vom 06.11.2019
Blind vor Liebe - du hast den falschen Freund!

Blind vor Liebe - du hast den falschen Freund!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 19: Blind vor Liebe - du hast den falschen Freund!

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Markus hält nichts von der Beziehung zwischen Claudia und Sascha. Er behauptet, dass Sascha schon mal im Alkoholrausch die Balkontür von Claudia eingetreten hat. Doch Sascha schwört, sich längst geändert zu haben. Doch Claudia sieht das Ganze kritisch - sie zweifelt an Saschas Gefühlen. Wird der Lügendetektortest wirklich Ruhe in die Beziehung bringen oder steht die Trennung bevor? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen