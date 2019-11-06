Staffel 10Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20: Babyführerschein - Du solltest keine Kinder großziehen
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nina liebt ihre Schwester Nadine zwar sehr, doch sie hält sie gleichzeitig für die größte Schlampe. Die 24-jährige Nadine hat vier Kinder von drei verschiedenen Männern. Nina fordert daher, dass Nadine aufgrund ihrer fehlenden Mutterqualitäten keine Kinder mehr großziehen darf. Eine hitzige Diskussion entbrennt, bei der sich der eine oder andere Gast nur schwer auf seinem Stuhl halten kann ... Rechte: Sat.1
