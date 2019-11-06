Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 20vom 06.11.2019
Babyführerschein - Du solltest keine Kinder großziehen

Babyführerschein - Du solltest keine Kinder großziehenJetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 20: Babyführerschein - Du solltest keine Kinder großziehen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nina liebt ihre Schwester Nadine zwar sehr, doch sie hält sie gleichzeitig für die größte Schlampe. Die 24-jährige Nadine hat vier Kinder von drei verschiedenen Männern. Nina fordert daher, dass Nadine aufgrund ihrer fehlenden Mutterqualitäten keine Kinder mehr großziehen darf. Eine hitzige Diskussion entbrennt, bei der sich der eine oder andere Gast nur schwer auf seinem Stuhl halten kann ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen