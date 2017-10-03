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SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 26vom 03.10.2017
Eigentor - Heute musst du für deine Lügen zahlen

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Folge 26: Eigentor - Heute musst du für deine Lügen zahlen

42 Min.Folge vom 03.10.2017Ab 6

Marion wird seit zwei Jahren von ihrem Freund Falk betrogen. So schaltete er eindeutige Sexanzeigen in verschiedenen Zeitungen und im Internet. In seiner Wohnung fand Marion zudem ein Dutzend Handynummern von anderen Frauen. Falk bestreitet, Kontakt zu anderen Damen gehabt zu haben. Marions Sohn wird seine Mutter heute bestärken, die Beziehung endlich zu beenden. Für Marion ist jedoch das Ergebnis des Lügendetektortests entscheidend.

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