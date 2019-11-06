Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 31vom 06.11.2019
Liebe und Hartz IV: Kannst du dir noch ein Kind erlauben?

Folge 31: Liebe und Hartz IV: Kannst du dir noch ein Kind erlauben?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sabrina ist bereits Mutter eines Kindes und erwartet ihr zweites. Sie ist arbeitslos und vertritt daher die Meinung, dass Hartz IV und Kinder gut zusammenpassen. Sarah findet diese Einstellung unverantwortlich und hinterfragt kritisch, was Sabrina ihren Kindern bieten will. Auch Nicole, zweifache Mutter und LKW-Fahrerin, ist der Meinung, wer Kinder bekommt, kann auch arbeiten gehen. Eine heiße Diskussion entbrennt. Rechte: Sat.1

