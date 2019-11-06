Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 33vom 06.11.2019
Gnadenlos - Heute bist du fällig!

Folge 33: Gnadenlos - Heute bist du fällig!

41 Min.Folge vom 06.11.2019

Nadine und Vanessa waren einmal gute Freunde. Doch durch Vanessas Lügen und Intrigen und ihr Umgarnen von Nadines Freund wurde die Vertrauensbasis zerstört. Für Nadine ist Vanessa ein Flittchen, das mit allen ein falsches Spiel spielt. Wird sich Nadine an Vanessa rächen? Kerstin hat große Angst davor, dass ihr Mann sie betrogen hat. Sie meint zu wissen, dass er eine Affäre mit seiner Ex Maria hat. Hat diese Ehe noch eine Zukunft? Rechte: Sat.1

