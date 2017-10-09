Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 34vom 09.10.2017
Liebeswüste - Warum hast du mich sitzen lassen?

Folge 34: Liebeswüste - Warum hast du mich sitzen lassen?

42 Min.Folge vom 09.10.2017Ab 6

Martin glaubt, dass seine Ex-Freundin Jenny Pornofilme dreht. Deswegen fordert er einen Lügendetektortest von ihr. Doch Jenny streitet alle Vorwürfe ab und findet es unmöglich, dass sich Martin deswegen von ihr getrennt hat. Sie fragt sich stattdessen, warum Martin überhaupt auf eine Pornoseite gegangen ist und möchte das bei Britt klären lassen.

SAT.1 GOLD

