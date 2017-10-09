Staffel 10Folge 34vom 09.10.2017
Folge 34: Liebeswüste - Warum hast du mich sitzen lassen?
Martin glaubt, dass seine Ex-Freundin Jenny Pornofilme dreht. Deswegen fordert er einen Lügendetektortest von ihr. Doch Jenny streitet alle Vorwürfe ab und findet es unmöglich, dass sich Martin deswegen von ihr getrennt hat. Sie fragt sich stattdessen, warum Martin überhaupt auf eine Pornoseite gegangen ist und möchte das bei Britt klären lassen.
