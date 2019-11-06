Staffel 10Folge 38vom 06.11.2019
Überraschungsbox - Damit hast du nicht gerechnet!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 38: Überraschungsbox - Damit hast du nicht gerechnet!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Über ein Jahr lang ist Willi mit Heike verlobt. Aber bis heute weiß er nicht, was er von der Beziehung halten soll. "Ich habe Heike mehrere Wochen nicht gesehen, sie antwortet auf keine SMS." Den Verlobungsring trägt Willi zwar treu am Finger, allerdings kommen immer mehr Fragen auf. "Angeblich soll ich mit ihr auch ein Kind haben, aber ich habe es noch nie gesehen." Heute stellt Willi seine Heike zur Rede und fordert eine klare Ansage von ihr ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1