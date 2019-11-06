Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 4vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Einen jungen, knackigen Lover - darauf fährt Claudia ab. Sie ist 44 und ihr Partner muss es ertragen, dass sie bei jungen Männern einfach schwach wird. Die heißblütige Brasilianerin Rochelle findet dieses Verhalten schäbig und peinlich. Sie steht eher auf ältere Männer und findet junge Hüpfer wie Chris einfach langweilig. Klaus hingegen weiß, was junge Frauen wollen und spielt bei ihnen gerne "Lehrer"! Eine selten hitzige Diskussion lässt die Bühne brennen! Rechte: Sat.1

