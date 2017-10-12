Staffel 10Folge 40vom 12.10.2017
Platzverweis! Verschwinde aus meinem LebenJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 40: Platzverweis! Verschwinde aus meinem Leben
42 Min.Folge vom 12.10.2017Ab 6
Auf Madleen wartet ihr Ex-Freund Marco, der sie in der Beziehung gewürgt und gedemütigt hat. Nun möchte er um sie kämpfen, um sie nicht zu verlieren. Wird ihm sein Wunsch zum Verhängnis? Mario glaubt, dass seine Freundin Nicole anschaffen geht. Werden seine schlimmen Befürchtungen zur schrecklichen Gewissheit? Und wie findet es Ingrid, dass ihr 19-jähriger Sohn sich gerade mit einer 50-Jährigen verlobt hat?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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