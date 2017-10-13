Staffel 10Folge 41vom 13.10.2017
Folge 41: Explosionsgefahr: Der Test lässt die Bombe hochgehen!
42 Min.Folge vom 13.10.2017Ab 6
Explosionsgefahr: Der Test lässt die Bombe hochgehen! Rene fordert einen Vaterschaftstest. Denn es scheint unmöglich, genau zu sagen, wer alles wann mit seiner Ex-Freundin Sabrina geschlafen hat. Zudem behauptet er, immer verhütet zu haben. Doch dafür hat Sabrina nur ein müdes Lächeln übrig. Angeblich soll Rene nicht einmal gewusst haben, wie man Kondom schreibt. Ob Thorsten das weiß? Der hat nämlich mit der Mutter seiner Verlobten Martina geschlafen ...
