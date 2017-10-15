Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 45vom 15.10.2017
Trockengelegt - wir sitzen in der Liebeswüste

Folge 45: Trockengelegt - wir sitzen in der Liebeswüste

42 Min.Folge vom 15.10.2017Ab 6

Die 17-jährige Sandra ist frustriert. Ihr Freund macht ihr Sexleben tatsächlich von Fußballergebnissen abhängig. Wenn der HSV ein Tor schießt, schläft er mit ihr, ansonsten nicht. Yvonne hat dagegen mit der sexuellen Gier ihres Freundes zu kämpfen. Zudem glaubt sie, dass er sie betrogen hat. Liegt sie mit ihrem Gefühl richtig oder verdächtigt sie ihn fälschlicherweise?

