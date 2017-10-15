Staffel 10Folge 45vom 15.10.2017
Trockengelegt - wir sitzen in der LiebeswüsteJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 45: Trockengelegt - wir sitzen in der Liebeswüste
42 Min.Folge vom 15.10.2017Ab 6
Die 17-jährige Sandra ist frustriert. Ihr Freund macht ihr Sexleben tatsächlich von Fußballergebnissen abhängig. Wenn der HSV ein Tor schießt, schläft er mit ihr, ansonsten nicht. Yvonne hat dagegen mit der sexuellen Gier ihres Freundes zu kämpfen. Zudem glaubt sie, dass er sie betrogen hat. Liegt sie mit ihrem Gefühl richtig oder verdächtigt sie ihn fälschlicherweise?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1